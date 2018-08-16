Динамо – Славія: Футбольна асоціація Чехії відреагувала на скандальну заяву Тврдика щодо Григорія Суркіса

Футбольна асоціація Чеської Республіки опублікувала офіційну заяву щодо висловлювань голови правління Славії Ярослава Тврдика щодо арбітражу в матчі проти Динамо (0:2).

ФАЧР на своєму офіційному сайті відреагувала на слова Ярослава Тврдика, який звинуватив суддівство в допомозі київському Динамо та закликав відправити у відставку віце-президента УЄФА Григорія Суркіса.

"ФАЧР вважає заяву керівництва ФК Славія (Прага), що спрямована проти УЄФА, представників УЄФА та ФК Динамо (Київ), неспортивною й такою, що виходить далеко за рамки дозволеного", – йдеться у заяві організації.

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Асоціація вважає, що подібні висловлювання завдають шкоди чеському футболу не лише в очах УЄФА. Також вона висловила сподівання, що майбутні матчі між командами з Чехії та України носитимуть виключно спортивний характер.