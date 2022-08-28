Переможець телепулу знову не був допущений до свого робочого місяця.

Знімальну групу Setanta Sport знову не пустили на стадіон / Фото з відкритих джерел

"У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Динамо знімальної групи на позиції для зйомки матчу Динамо – СК Дніпро-1, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятор Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Арена Львів, на якому проводиться матч.

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Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", – йдеться у заяві УПЛ на офіційній сторінці.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та СК Дніпро-1 став уже третім, куди не пустили Setanta Sports. У першому турі офіційному транслятору УПЛ обмежили доступ на стадіон Зоря та Рух.

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