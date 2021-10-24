Владислав Супряга отримав забій ноги, що завадило йому допомогти київській команді у домашньому матчі 12-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1, повідомили в ефірі Football Hub.

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21-річний нападник переживає не найкращий період у своїй кар'єрі, Владислав вже більше року не може відзначитись голом, а у нещодавньому матчі проти Львова (4:1) Мірча Луческу показово замінив гравця ще у першому таймі після промаху з вбивчої позиції.

Влітку ЗМІ повідомляли про інтерес до послуг Супряги з боку клубів Серії А.

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