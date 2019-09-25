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Динамо – СК Дніпро-1: матч обслужить Абдула – суддівські призначення 9 туру УПЛ

18:10 781 Читать на русском
Динамо – СК Дніпро-1: матч обслужить Абдула – суддівські призначення 9 туру УПЛ
Анатолій Абдула / УАФ

Комітет арбітрів УАФ визначив арбітрів на поєдинки 9 туру УПЛ. Анатолій Абдула обслуговуватиме центральний матч Динамо – СК Дніпро-1.

 

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала список арбітрів на матчі 9 туру УПЛ.

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27 вересня

Шахтар – Ворскла – Євген Арановський (Київ)

28 вересня

Карпати – Колос – Іван Бондар (Київ)

Олександрія – Львів – Віталій Романов (Дніпро)

29 вересня

Маріуполь – Десна – Ярослав Козик (Мукачево)

Динамо – СК Дніпро-1 – Анатолій Абдула (Харків)

Олімпік – Зоря – Сергій Бойко (Київська обл.)

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Теги
Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо - СК Дніпро-1 Анатолій Абдула Комітет арбітрів УАФ
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