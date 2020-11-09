"Складний матч. Практично весь другий тайм ми оборонялися, втомилися і фізично, і морально. Але це стане нам уроком. Чи тиснула на нас велика кількість відсутніх через коронавірус? Психологічно не знаю, але через відсутність великої кількості футболістів у нас не було замін, щоб посилитись впродовж гри.

Динамо – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Слова Луческу в роздягальні? Казав, що не було дотримано фейр-плей, питання до федерації. Але нас це не стосується, ми повинні виходити на поле і доводити. Удача була не на нашому боці, зробимо висновки і будемо рухатися далі", – поділився Забарний у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо (3:0) та скоротив відставання від киян до 1 очка перед перервою на матчі збірних.

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