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Динамо – Шахтар: визначився найкращий гравець Класичного за даними InStat

16:06 4523 Читать на русском
Динамо – Шахтар: визначився найкращий гравець Класичного за даними InStat
Динамо – Шахтар / Фото Футбол 24

За підсумками поєдинку 1/8 фіналу Кубка України визначились найкорисніші гравці зустрічі.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук став найкращим гравцем протистояння з Шахтарем (2:1) за даними InStat, повідомляє Zbirna.com.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

Капітан Динамо, який відкрив рахунок у матчі, отримав 345 балів. На другій сходинці опинився автор переможного гола киян Денис Попов – 338 балів. Замикає трійку найкращих гравців поєдинку захисник Шахтаря Ісмаїлі (330 балів).

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Шахтар лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Динамо на 10 очок.

Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8

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