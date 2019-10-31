Динамо – Шахтар: визначився найкращий гравець Класичного за даними InStat

За підсумками поєдинку 1/8 фіналу Кубка України визначились найкорисніші гравці зустрічі.

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук став найкращим гравцем протистояння з Шахтарем (2:1) за даними InStat, повідомляє Zbirna.com.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

Капітан Динамо, який відкрив рахунок у матчі, отримав 345 балів. На другій сходинці опинився автор переможного гола киян Денис Попов – 338 балів. Замикає трійку найкращих гравців поєдинку захисник Шахтаря Ісмаїлі (330 балів).

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Шахтар лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Динамо на 10 очок.

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