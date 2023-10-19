УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила про дати та час початку матчів 13-го туру, в якому, зокрема, зійдуться Динамо та Шахтар у першому Класичному цього сезону.

Луческу вже підготували посаду – два клуби чекають, коли румун завершить роботу в Динамо

3 листопада

Динамо – Шахтар – 17:00

4 листопада

ЛНЗ – Колос – 13:00

5 листопада

Минай – Ворскла – 13:00

Металіст 1925 – Чорноморець – 15:00

Верес – Зоря – 17:00

6 листопада

Полісся – Кривбас – 15:00

СК Дніпро-1 – Олександрія – 17:00

Рух – Оболонь – 19:00

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