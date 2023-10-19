Динамо – Шахтар: визначились дата і час проведення Класичного
19 жовтня 18:51 - Читать на русском
Дирекція УПЛ затвердила дати та час проведення матчів 13-го туру.
УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила про дати та час початку матчів 13-го туру, в якому, зокрема, зійдуться Динамо та Шахтар у першому Класичному цього сезону.
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3 листопада
Динамо – Шахтар – 17:00
4 листопада
ЛНЗ – Колос – 13:00
5 листопада
Минай – Ворскла – 13:00
Металіст 1925 – Чорноморець – 15:00
Верес – Зоря – 17:00
6 листопада
Полісся – Кривбас – 15:00
СК Дніпро-1 – Олександрія – 17:00
Рух – Оболонь – 19:00
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