Динамо – Шахтар: Вірт зробив свій прогноз на матч за Суперкубок України

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України.

"Новому тренеру Шахтаря Луішу Каштру, ясна річ, ой як хочеться почати свою історію в українському клубі з перемоги в такому турнірі. І ви знаєте, я думаю у нього вийде.

Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України

Результати літніх зборів свідчать про те, що Динамо зараз не готове, вірніше, слабо готове. "Гірники" виглядають переконливішими.

Мій прогноз – основний час нічия 1:1, а в серії пенальті – перемога Шахтаря", – цитує Вірта FootBoom.

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