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Динамо – Шахтар: Вірт зробив свій прогноз на матч за Суперкубок України

15:50 605 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Вірт зробив свій прогноз на матч за Суперкубок України
Юрій Вірт / соцмережі

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України.

 

"Новому тренеру Шахтаря Луішу Каштру, ясна річ, ой як хочеться почати свою історію в українському клубі з перемоги в такому турнірі. І ви знаєте, я думаю у нього вийде.

Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України

Результати літніх зборів свідчать про те, що Динамо зараз не готове, вірніше, слабо готове. "Гірники" виглядають переконливішими.

Мій прогноз – основний час нічия 1:1, а в серії пенальті – перемога Шахтаря", – цитує Вірта FootBoom.

Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені Гладкого

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар Суперкубок України Юрій Вірт Юрій Вірт
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