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Динамо – Шахтар: Вірт назвав причину помилки Пятова

14:00 1566 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Вірт назвав причину помилки Пятова
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Колишній воротар донецького Шахтаря та збірної України Юрій Вірт прокоментував гру кіпера "гірників" Андрія Пятова в матчі з Динамо (0:1) в 3-му турі УПЛ.

"Важко пояснити та засуджувати. Навіть питання стоїть не в майстерності, а в психології. Так, невдало проводить другу гру, і не те, щоб увесь матч, а якийсь епізод, який призводить до поразки команди. Може, тяжіє помилка в матчі за Суперкубок, яка зумовила помилку сьогодні", – розповів Вірт в інтерв'ю UA-Футбол.

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Нагадаємо, що "динамівці" напередодні здолали Шахтар завдяки голу Беньяміна Вербіча та очолили турнірну таблицю. Забити словенцю вдалося завдяки помилці Пятова, який не зумів зафіксувати м'яч після удару вінгера Динамо головою.

Андрій Пятов є основним кіпером Шахтаря із сезону 2007/08. Також 34-річний воротар є першим номером збірної України.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Юрій Вірт Юрій Вірт
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