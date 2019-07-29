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Динамо – Шахтар: Вербіч заявив, що його команда мала більше моментів, ніж "гірники"

14:44 560 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Вербіч заявив, що його команда мала більше моментів, ніж "гірники"
Беньямін Вербіч проти Марлоса / Динамо

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем у Суперкубку України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Думаю, у нас було більше моментів, ніж у Шахтаря. У них був відмінний контроль м'яча, як завжди, вони дуже технічні.

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В одному з епізодів матчу я впав і вдарився спиною, але після такої перемоги вже нічого не відчувається. Я попросив заміну, тому що не готовий грати весь матч. Але я давав 100% того, що можу давати сьогодні", – цитує Вербіча Football.ua.

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України з рахунком 2:1. Голами відзначались: Алан Патрік, Микита Бурда та Денис Гармаш.

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Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Суперкубок України
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