Динамо – Шахтар: Вербіч пояснив перевтілення киян у другому таймі

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч прокоментував поєдинок 29-го туру УПЛ проти Шахтаря (3:2).

"Шахтар вийшов на матч уже в статусі чемпіона, на них нічого не тиснуло. Тому їхні гравці діяли розслаблено, добре тримали м'яч. Ми ж натомість багато бігали в першому таймі без м'яча, в обороні. При цьому втрачали багато сил. "Гірники" скористалися нашими помилками в обороні й забили два м'ячі. Звичайно, нам уже було складніше виплутуватися з цієї ситуації.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, це не моя основна позиція, проте, я вже багато разів грав у центрі нападу. Я вже звик грати попереду, і головне, що це у мене виходить. Сьогодні вчасно встиг на добивання. У другому таймі Динамо вже заграло зовсім інакше. В чому причина? Важко сказати. Напевно, насамперед додали у психологічному плані. Уже не думали так сильно про рахунок, про тягар результату.

У перерві в роздягальні тренери сказали нам, що потрібно підняти голову вгору, не опускати руки, рухатися далі. Ми вийшли на поле і почали просто грати у свою гру, тому що в першому таймі у нас узагалі не було ніякої гри.

Не тільки ця гра, а кожна з чотирьох, які залишилися в цьому сезоні, для нас є вирішальною. Будемо налаштовуватися від гри до гри. Спочатку – на фінал Кубка, потім – на вирішальні матчі в чемпіонаті", – наводить слова Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни мінімально поступились Шахтарю (2:3) та можуть втратити друге місце вже завтра.

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