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Динамо – Шахтар: вболівальники киян вивісили оригінальний банер

17:25 627 Читать на русском
Динамо – Шахтар: вболівальники киян вивісили оригінальний банер
Динамо – Шахтар

Фанати киян влаштували незвичний перфоманс перед поєдинком проти Шахтаря.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

У третьому турі УПЛ Динамо на власному полі приймає донецький Шахтар. Це перший домашній поєдинок киян у цьому сезоні.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ – дивитись відео

Вболівальники "біло-синіх" вивісили на одному з секторів незвичний банер. На ньому зображений фанат киян, який засмагає на піску, та напис: "Геть із пляжу, ми тут ляжем".

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До слова, у центральному поєдинку третього туру УПЛ Динамо – Шахтар станом на 15 хвилину рахунок не відкрито.

Джерело: Футбол 24
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Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ
08:00
6885
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Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо футбольні фанати
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