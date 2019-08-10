Динамо – Шахтар: вболівальники киян вивісили оригінальний банер

Фанати киян влаштували незвичний перфоманс перед поєдинком проти Шахтаря.

У третьому турі УПЛ Динамо на власному полі приймає донецький Шахтар. Це перший домашній поєдинок киян у цьому сезоні.

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Вболівальники "біло-синіх" вивісили на одному з секторів незвичний банер. На ньому зображений фанат киян, який засмагає на піску, та напис: "Геть із пляжу, ми тут ляжем".

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До слова, у центральному поєдинку третього туру УПЛ Динамо – Шахтар станом на 15 хвилину рахунок не відкрито.