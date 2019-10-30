toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
КУБОК УКРАЇНИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Шахтар: участь двох важливих хавбеків киян під питанням

11:48 1639 Читать на русском
Динамо – Шахтар: участь двох важливих хавбеків киян під питанням
Родрігес, Шепелєв і Буяльський / Фото ФК Динамо

Київське Динамо може зіткнутися з певними кадровими проблемами перед домашнім матчем 1/8 Кубка України проти Шахтаря.

 

Хавбеки киян Віталій Буяльський та Карлос Де Пена можуть пропустити поєдинок через пошкодження, інформує ФутболNEWS.

Жерсон Родрігес – про конфлікт на тренуванні Динамо: Нас із Буяльським довелося розбороняти

Українець та уругваєць пропустили матч УПЛ проти Карпат, оскільки продовжували своє відновлення від травм. У Де Пени також була дискваліфікація через перебір жовтих карток, яка могла стати головною причиною його відсутності. Цілком імовірно, що півзахисники не встигнуть повернутися і до гри Кубка України проти Шахтаря, яка відбудеться вже сьогодні (30 жовтня). Втім, для Динамо є і приємні новини – з лазарету повернулися Міккел Дуелунд і Мохаммед Кадірі. Обоє готувалися до гри проти "гірників" у загальній групі.

Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України

Нагадаємо, що кадрові проблеми Динамо не обмежуються Буяльським і Де Пеною. Раніше серйозних пошкоджень зазнали воротар Денис Бойко і центрбек Микита Бурда.

blog_ava
Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Віталій Буяльський Віталій Буяльський Карлос Де Пена Карлос Де Пена Кубок України Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар і Каштру: перші штрихи
    Україна — 12:001099 Шахтар і Каштру: перші штрихи
7
год
:
7
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук