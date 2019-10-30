Динамо – Шахтар: участь двох важливих хавбеків киян під питанням

Київське Динамо може зіткнутися з певними кадровими проблемами перед домашнім матчем 1/8 Кубка України проти Шахтаря.

Хавбеки киян Віталій Буяльський та Карлос Де Пена можуть пропустити поєдинок через пошкодження, інформує ФутболNEWS.

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Українець та уругваєць пропустили матч УПЛ проти Карпат, оскільки продовжували своє відновлення від травм. У Де Пени також була дискваліфікація через перебір жовтих карток, яка могла стати головною причиною його відсутності. Цілком імовірно, що півзахисники не встигнуть повернутися і до гри Кубка України проти Шахтаря, яка відбудеться вже сьогодні (30 жовтня). Втім, для Динамо є і приємні новини – з лазарету повернулися Міккел Дуелунд і Мохаммед Кадірі. Обоє готувалися до гри проти "гірників" у загальній групі.

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Нагадаємо, що кадрові проблеми Динамо не обмежуються Буяльським і Де Пеною. Раніше серйозних пошкоджень зазнали воротар Денис Бойко і центрбек Микита Бурда.