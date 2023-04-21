"Для Динамо буде дуже багато чого залежати від результату цього матчу. По-перше, йдеться про перспективу залишитись на посту тренера для Мірчі Луческу. Він сам хоче зрозуміти для себе, чи варто йому залишатися. У нього операція має бути скоро, тому питання тренерське важливе.

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По-друге, поразка для Динамо сьогодні буде серйозним ударом в боротьбі за найвищі місця. У них нема іншого вибору, як грати на перемогу. Але в Динамо банально нема "тяги", як кажуть, нема стабільності в результатах. Шахтар вже відчув запах чемпіонства і не бажає відпускати свою першу сходинку. У Класичному вони однозначно не захочуть втрачати очки, настрій буде максимальним.

Результат може бути різним. Все залежить від того, хто як розпочне гру. Якщо Динамо з перших хвилин гратиме від оборони, то є шанси відібрати очки у Шахтаря. Якщо ж відразу кияни підуть в атаку, то ризикують пропустити цілу торбу голів. Я думаю, що матч вийде результативним. Поставлю на обмін голами й гол Ваната", – цитує Циганика РБ.

Додамо, що гра Динамо – Шахтар відбудеться у суботу, 22 квітня, початок о 17:00. "Гірники" очолюють турнірну таблицю, кияни наразі лише четверті.

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