"Це найцікавіше протистояння першого кола. Між командами чотири очки. Якщо Шахтар виграє, то повертається в гонку за чемпіонство, а якщо програє, то будуть проблеми. Якщо "гірники" поступляться, то такий досвідчений тренер, як Луческу, не відпустить перевагу в сім балів. Тим паче з огляду на те, в якому стані перебуває Шахтар.

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Битва буде серйозна. Динамо поспішати не буде, навіть нічия задовольняє. Думаю, що кияни зіграють обережно, дисципліновано, як у матчі за Суперкубок України та проти Барселони.

Шахтар у матчі з Борусією М спробував зіграти першим номером з високою лінією захисту. Німці ж постійно розвертали донеччан до воріт довгими передачами за голови. Це стало проблемою.

Ще питання, кого виставить Каштру. Поставити молодих небезпечно. Поставити досвідчених теж непросто, тому що немає ігрової практики. Втім, думаю, що Каштру не буде видумувати. Вже навидумувавався та навиховувався. Гадаю, що вийде основна команда. Тобто і Степаненко, і Мораєс, і Тайсон, і Марлос, і Матвієнко. Досвідчені гравці спробують довести тренеру, що саме вони перші номери в команді.

Прогнозую, що зустріч завершиться внічию, а обидві команди заб’ють. Упевнений, що Динамо знайде свій шанс у контратаці. Водночас Шахтар має футболістів, які можуть вирішити долю епізоду на свою користь", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, Динамо після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, набравши 20 балів. Шахтар з 16 очками йде другим. Поєдинок між лідерами української першості заплановано на 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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