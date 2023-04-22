"В принципі, була рівна гра, але я засмучений. Ми перемагали й, по суті, це я припустився помилки, яка призвела до штрафного, з якого забили. Тому я більше засмучений, ніж задоволений.

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Вважаю, що ми низько сідали після забитого гола. В перерві ми про це говорили, що не можна так сідати, ми даємо супернику простір, можливість атакувати та грати більше з м'ячем. Це мені не дуже подобається. У нас зараз така ситуація, багато атакувальних гравців травмовані, і нам їх дуже не вистачає. Тренерський штаб розв'язує це питання завдяки захисникам, як-от наш грузинський легіонер.

Мій гол – помилка Нещерета? Я, чесно кажучи, ще не бачив повтор. Думав, що це більше помилка Нещерета, але хлопці сказали, що непоганий вийшов удар. Мені головне, що м'яч у воротах. Судаков взагалі не мені пас віддавав, але м'яч до мене покотився, я зупинив, ніхто не зустрічав, я пробив, воно залетіло. Треба бити.

Ці 2 очки були б дуже важливі для нас. Складний календар, суперники набрали хороший хід... але ми розуміємо, що зараз всім потрібно набирати очки. Динамо буде боротися до кінця за єврокубки, ми будемо боротися до кінця за перше місце, те ж саме і Зоря з Дніпром-1, тому важко буде всім", – заявив Степаненко в коментарі Профутбол Digital.

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