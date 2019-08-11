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Динамо – Шахтар: Соль розповів, що сказав йому Хацкевич перед виходом на заміну

06:30 35 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Соль розповів, що сказав йому Хацкевич перед виходом на заміну
Фран Соль (попереду) / Футбол 24

Нападник Динамо Фран Соль прокоментував поразку від Шахтаря у 3 турі УПЛ.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Що Хацкевич сказав мені перед виходом на поле? Нам потрібно було перейти на схему з двома нападниками, тому що нам потрібно було забивати.

Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2

Гра проти Брюгге складалася для нас невдало, а я був не готовий на 100%, щоб вийти на поле. У поєдинку проти Шахтаря підтримка наших уболівальників була чудовою. Сподіваюся, на матчі з Брюгге буде такою ж", – сказав Соль у ефірі Football Hub.

Нагадаємо, у вівторок, 13 серпня, Динамо зустрінеться з Брюгге у матчі-відповіді кваліфікації до Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь бельгійців.

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Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2
10 серпня
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Теги
Фран Соль Фран Соль Динамо - Шахтар Динамо - Брюгге Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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