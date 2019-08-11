Динамо – Шахтар: Соль розповів, що сказав йому Хацкевич перед виходом на заміну

Нападник Динамо Фран Соль прокоментував поразку від Шахтаря у 3 турі УПЛ.

"Що Хацкевич сказав мені перед виходом на поле? Нам потрібно було перейти на схему з двома нападниками, тому що нам потрібно було забивати.

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Гра проти Брюгге складалася для нас невдало, а я був не готовий на 100%, щоб вийти на поле. У поєдинку проти Шахтаря підтримка наших уболівальників була чудовою. Сподіваюся, на матчі з Брюгге буде такою ж", – сказав Соль у ефірі Football Hub.

Нагадаємо, у вівторок, 13 серпня, Динамо зустрінеться з Брюгге у матчі-відповіді кваліфікації до Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь бельгійців.

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