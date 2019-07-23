Динамо – Шахтар: Сікан розповів про підготовку "гірників" до матчу за Суперкубок України

Нападник Шахтаря Данило Сікан поділився очікуваннями напередодні поєдинку за Суперкубок України проти Динамо.

"Займалися за полегшеною програмою. Після двох спарингів необхідно як слід відновитися і з новими силами готуватися до матчу за Суперкубок України. Для мене це буде перший досвід, дуже хвилююче.

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Думаю, до зустрічі з Динамо будемо готові. Хочеться, щоб була хороша атмосфера на трибунах. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити вболівальників "помаранчево-чорних" підтримати нас", – цитує Сікана прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.

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