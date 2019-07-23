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Динамо – Шахтар: Сікан розповів про підготовку "гірників" до матчу за Суперкубок України

10:09 669 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Сікан розповів про підготовку "гірників" до матчу за Суперкубок України
Данило Сікан / фото: ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Данило Сікан поділився очікуваннями напередодні поєдинку за Суперкубок України проти Динамо.

 

"Займалися за полегшеною програмою. Після двох спарингів необхідно як слід відновитися і з новими силами готуватися до матчу за Суперкубок України. Для мене це буде перший досвід, дуже хвилююче.

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Думаю, до зустрічі з Динамо будемо готові. Хочеться, щоб була хороша атмосфера на трибунах. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити вболівальників "помаранчево-чорних" підтримати нас", – цитує Сікана прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.

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