Динамо – Шахтар: Сабо зробив прогноз на матч

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від поєдинку 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

На думку Сабо, як Шахтар, так і Динамо підходять до звітного поєдинку не в оптимальних кондиціях.

"Я думаю, обидві команди ще повністю не готові в фізичному плані. Від цього будуть "танцювати" обидва тренери – Хацкевич і Фонсека.

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У Шахтаря буде перевага, в тому числі у володінні м'ячем. Динамо буде захищатися і енергійно огризатися. Також кияни будуть намагатися зловити гравців Шахтаря на помилках, – розповів Сабо в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський. Початок о 19:00. Сьогодні Динамо U-21 на останніх хвилинах змогло дотиснути своїх однолітків з Шахтаря.