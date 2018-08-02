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Динамо – Шахтар: Сабо зробив прогноз на матч

20:27 1167 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Сабо зробив прогноз на матч
Йожеф Сабо / фото із соцмереж

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від поєдинку 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

На думку Сабо, як Шахтар, так і Динамо підходять до звітного поєдинку не в оптимальних кондиціях.

"Я думаю, обидві команди ще повністю не готові в фізичному плані. Від цього будуть "танцювати" обидва тренери – Хацкевич і Фонсека.

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У Шахтаря буде перевага, в тому числі у володінні м'ячем. Динамо буде захищатися і енергійно огризатися. Також кияни будуть намагатися зловити гравців Шахтаря на помилках, – розповів Сабо в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський. Початок о 19:00. Сьогодні Динамо U-21 на останніх хвилинах змогло дотиснути своїх однолітків з Шахтаря.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
21
год
:
47
хв
Шахтар
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Теги
Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо Йожеф Сабо
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год
:
47
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