Динамо – Шахтар: Сабо назвав найбільшу втрату киян перед матчем за Суперкубок України

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо розповів, що саме може завадити киянам здобути Суперкубок України.

"Найбільшою проблемою Динамо є втрата Циганкова. До кінця невідомо, в якому він зараз стані. Також, наскільки я знаю, є проблеми у Вербіча.

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У разі, якщо і він не зіграє, Динамо доведеться важко. І справа навіть не в атакувальному потенціалі. Згадайте, як Циганков обороні допомагає...

Хацкевич на зборах постійно міняв склад. Команда не мала якоїсь більш-менш стабільної основи. Я навіть не знаю, хто вийде на матч Суперкубка. Справа напевно з'являться Караваєв з Кендзьорою, а ось зліва – не знаю.

Думаю, в старті може вийти Кадірі. Динамо досі не вистачало гарного опорника, і, мені здається, його нарешті знайшли. Кадірі дійсно хороший! Він класно відбирає м'ячі і починає атаки. А кого ми побачимо попереду? Бесєдіна? Ось, і вам важко відповісти на це питання. Подивимося", – цитує Сабо Команда 1.

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