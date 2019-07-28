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Динамо – Шахтар: Сабо назвав найбільшу втрату киян перед матчем за Суперкубок України

09:51 65 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Сабо назвав найбільшу втрату киян перед матчем за Суперкубок України
Йожеф Сабо / ТК Футбол

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо розповів, що саме може завадити киянам здобути Суперкубок України.

 

"Найбільшою проблемою Динамо є втрата Циганкова. До кінця невідомо, в якому він зараз стані. Також, наскільки я знаю, є проблеми у Вербіча.

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У разі, якщо і він не зіграє, Динамо доведеться важко. І справа навіть не в атакувальному потенціалі. Згадайте, як Циганков обороні допомагає...

Хацкевич на зборах постійно міняв склад. Команда не мала якоїсь більш-менш стабільної основи. Я навіть не знаю, хто вийде на матч Суперкубка. Справа напевно з'являться Караваєв з Кендзьорою, а ось зліва – не знаю.

Думаю, в старті може вийти Кадірі. Динамо досі не вистачало гарного опорника, і, мені здається, його нарешті знайшли. Кадірі дійсно хороший! Він класно відбирає м'ячі і починає атаки. А кого ми побачимо попереду? Бесєдіна? Ось, і вам важко відповісти на це питання. Подивимося", – цитує Сабо Команда 1.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

blog_ava
Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України
08:20
3198
Теги
Динамо - Шахтар Суперкубок України Шахтар Шахтар Динамо Динамо Йожеф Сабо Віктор Циганков Віктор Циганков
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