Динамо – Шахтар: розпочався продаж квитків на матч 3 туру УПЛ 2018/19

Розпочалась реалізація квитків на поєдинок 3 туру Прем'єр-ліги Динамо – Шахтар, який відбудеться 3 серпня.

Квитки на матч Динамо – Шахтар в рамках 3 туру УПЛ 2018/19 надійшли у продаж. Ціни на перепустки стартують від 50 гривень, інформує офіційний сайт київського клубу.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

Цей поєдинок стане першим домашнім матчем Динамо в сезоні, на якому зможуть бути присутні вболівальники, адже гра проти Ворскли в рамках 1 туру пройде без глядачів згідно рішення КДК ФФУ.

Продаж квитків проводиться в касах на Троїцькій площі, біля станції метро Олімпійська, а також в касах стадіону Динамо імені Валерія Лобановського. Також квитки доступні онлайн.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться у п'ятницю, 3 серпня на НСК Олімпійський. Початок о 19:00.

Нагадаємо, нещодавно команди вже зустрічались в матчі за Суперкубок України-2018. Перемогу здобуло Динамо з рахунком 1:0.