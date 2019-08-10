Ротань: Хочеться, щоб наша молодь брала участь у протистоянні Динамо – Шахтар

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань буде присутній на матчі 3 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

Матч Динамо – Шахтар традиційно збирає фахівців з різних клубів та збірних. Як повідомляє Футбол NEWS, гру відвідає наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань.

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"Це українське Класіко. Це завжди цікаво, і такі матчі чекають з нетерпінням. Останній Суперкубок України тому підтвердження. Ми, як тренери, звісно, будемо стежити за нашими хлопцями. Дуже хочеться, щоб наша молодь брала участь у подібних протистояннях", – сказав Ротань.

Протягом своєї кар'єри колишній півзахисник двічі встиг пограти у складі київської команди.

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