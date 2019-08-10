toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ротань: Хочеться, щоб наша молодь брала участь у протистоянні Динамо – Шахтар

13:55 150 Читать на русском
Ротань: Хочеться, щоб наша молодь брала участь у протистоянні Динамо – Шахтар
Руслан Ротань / соцмережі

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань буде присутній на матчі 3 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

 

Матч Динамо – Шахтар традиційно збирає фахівців з різних клубів та збірних. Як повідомляє Футбол NEWS, гру відвідає наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань.

Динамо – Шахтар: на матчі очікується 40 тисяч вболівальників

"Це українське Класіко. Це завжди цікаво, і такі матчі чекають з нетерпінням. Останній Суперкубок України тому підтвердження. Ми, як тренери, звісно, будемо стежити за нашими хлопцями. Дуже хочеться, щоб наша молодь брала участь у подібних протистояннях", – сказав Ротань.

Протягом своєї кар'єри колишній півзахисник двічі встиг пограти у складі київської команди.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Динамо – Шахтар: Луческу зізнався, чому завітає на Класичне
10:41
1467
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
10
хв
Крістал Пелас
17:00
Евертон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук