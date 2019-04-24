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Динамо – Шахтар: Решко зробив прогноз на матч УПЛ

10:41 120 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Решко зробив прогноз на матч УПЛ

Легенда "біло-синіх" Стефан Решко вважає, що нас чекає запекла боротьба у матчі 25-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

 

"Скажу відразу, що гра буде запекла, вольова, жорстка, адже розрив за очками в турнірній таблиці залишає шанс "динамівцям" наздогнати "гірників" в "золотій гонці".

Динамо – Шахтар: де дивитись матч УПЛ

Шахтар же в разі перемоги або нічиєї зможе розраховувати на дострокове чемпіонство. Обидві команди дуже мотивовані і постараються не змарнувати свій шанс. На даний момент Динамо в ігровому плані виглядає краще Шахтаря.

На мій погляд, команда Олександра Хацкевича знайшла свою гру і досвідченим гравцям "гірників" буде непросто стримувати мотивований натиск киян. У майбутній грі ставлю на перемогу Динамо з різницею в один м'яч", – цитує Решка FootBoom.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у сьогодні, 24 квітня, на НСК Олімпійський.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Стефан Решко
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