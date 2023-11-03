Київське Динамо на своєму полі приймає донецький Шахтар в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Принципове протистояння зібрало на стадіоні чимало зірок українського футболу.

Сабо запропонував хитру схему, аби зробити Шовковського головним тренером Динамо – Луческу має залишитись у клубі

Зокрема, на трибунах присутній головний тренер збірної України Сергій Ребров у компанії двох головних лідерів Динамо – Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського. І якщо присутність Ярмоленка в якості глядачі зрозуміла – він нині відновлюється після операції на коліні, то відсутність Буяльського у заявці викликала подивування.

За повідомленням FootballHub, півзахисник не тренувався останні декілька днів через пошкодження гомілкостопу. Зазначається, що ушкодження не вважається серйозним.

Також на трибунах присутні В'ячеслав Шевчук, Олексій Гай, Володимир Єзерський, Олександр Рибка та інші.

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