"У хлопців з Шахтаря є своя думка. Людина стільки років була в Шахтарі, перейти до конкурента – не знаю. Я б не перейшов. Я його розумію, він любить виклики. 75 років. Мені важко зрозуміти.

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Звичайно, Я бачу, що він зробив гарну роботу за цей час. Він ще раз довів, що недарма в Шахтарі досяг таких результатів.

Тремор під час матчів з його командою? Ні. Я на це не звертаю уваги. Навпаки, це мені допомагає, адже я знаю його підхід, приблизно тактику.

Що мені йому доводити? Я доводив свою спроможність, коли працював під його керівництвом. Він пішов, ми розійшлися друзями. Коли бачимося, бажаємо один одному всього найкращого. З його помічниками спілкуємося. У нас дружні стосунки. Просто цей крок з переходом в Динамо я не зрозумів", – сказав П'ятов в ефірі СЛАВА+ у Youtube-каналі Люкс ФМ.

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Нагадаємо, що Динамо та Шахтар вже 8 листопада вперше зустрінуться в рамках поточного сезону УПЛ . У матчі за Суперкубок України перемогли кияни (3:1) і здобули перший трофей під керівництвом Мірчі Луческу.