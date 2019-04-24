Фонсека: Сподіваюся, що через місяць гра з Динамо буде простою формальністю

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека на післяматчевый прес-конференціъ поділився враженнями від нічиєї з Динамо (0:0) у 25-му турі української Прем'єр-ліги.

"Сьогодні була тактична гра майже без гольових епізодів з обох сторін. Команди більше турбувалися про надійність оборони, ніж про атаку.

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Ми контролювали весь матч, але майже не створювали моментів біля чужих воріт. Я очікував, що Динамо сьогодні буде більше ризикувати, але вони також перестраховувалися. До оборони жодних претензій. Гра на нуль – добре для нас.

Чому слабко відіграли в атаці? Я визнаю, що деякі моменти ми розігрували занадто боязко. Однак коли ми володіли м'ячем, кияни сідали низько, не розкривалися, важко було пройти в їхні володіння. До пенальті була нічийна гра, але тепер ми розчаровані – могли вирвати перемогу.

Заміна Болбата не була спричинена активністю Де Пени. Він отримав жовту картку та зазнав пошкодження, тому вирішили замінити.

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Патрік у старті замість Коваленка? Віктор деякий час пропустив через травму, не тренувався в загальній групі. Він працював зі всіма лише останні 2 дні. Я вирішив не ризикувати – він не готовий на 100%.

Сьогодні арбітр роздав велику кількість жовтих карток, але грубощів не було – гравці поважали один одного. Це був важкий матч для суддівства, але він впорався чудово.

До речі, хочу перепросити за свої слова на адресу рефері після кубкового матчу. Я помилився, коли критикував того суддю. Після гри я проаналізував всі моменти та зрозумів, що в більшості епізодів він мав рацію.

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Сподіваюся, що через місяць гра з Динамо буде простою формальністю. Однак сьогодні було складно. Я розумію, що перемога давала б супернику багато шансів. На щастя, ми зберегли 7-очковий гандикап. У нас ще багато важливих матчів, гравці не повинні заспокоюватися. Ми ще нічого не виграли", – сказав Фонсека.