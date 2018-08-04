Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами після поразки від Динамо в 3 турі УПЛ.

"Гра була копією нашої попередньої зустрічі. Ми більше атакували, Динамо більше захищалося. Вони забили, ми – ні, тому вони заслужили перемогу. Нічого особливого по матчу сказати не можу.

Динамо – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Порушення регламенту щодо дискваліфікації Ісмаїлі (2 матчі замість 3)? Я вважаю, що йому взагалі не потрібно було давати дискваліфікацію.

Мораєс сьогодні сподобався. Він дуже багато працював на команду, виконав значний обсяг роботи.

Про суддівство не буду говорити нічого. Кажуть, що я постійно скаржуся на арбітрів, але сьогодні ми програли по своїй вині.

Чи довіряє команда Данченку? Довіряє. Я згоден, що ми не використовували вільний простір, який в нього був, ми пасували на нього, але він непогано відпрацював. Ми будемо працювати над цим.

Також хотів би побажати Динамо удачі у кваліфікації Ліги чемпіонів", – сказав Фонсека.

Динамо перемогло Шахтар завдяки голу Вербіча