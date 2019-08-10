Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря у 3 турі УПЛ.

"Шахтар зараз свіжіший. У них більше часу на відновлення. Якби грали з перших хвилин у відкритий футбол, було б ще менше шансів. У другому таймі ми вище піднялися, мали хороші моменти. Намагалися розтягнути оборону суперника, але, на жаль, не вдалося. Чемпіонат тільки починається.

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Ми намагаємося контролювати м’яч. Однак припускаємося таких помилок… Динамо не хоче весь час сидіти в обороні, але помилки в передачах все перекреслюють. Шахтар змушував нас помилятися.

Слова Гармаша про те, що поєдинок з Брюгге важливіший за нинішню гру? Це потрібно запитувати в Дениса. Готуємося від гри до гри, всі матчі важливі. Ніхто не хотів поступатися Шахтарю, але стратегія матчів з Брюгге зовсім інша. Я наступного дня подивився інші матчі кваліфікації ЛЧ, Краснодар – Порту. Там також не найкраща якість футболу, всі вже грають на результат.

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Чому не побіг Бойко рятувати ситуацію на останніх хвилинах? Не знаю, я його не зупиняв.

Заміна Циганкова? Він ще не готовий функціонально, ця заміна була запланована. Він добере форму тільки через матчі. Випускаючи його сьогодні в старті, ми дивимося в майбутнє.

Враження від Родрігеса? Оцінювати форварда, який забив гол... Ми плануємо використовувати його в іншій ролі, а не в центрі атаки. Він намагався загострювати, відкриватися, створювати моменти. Можливо, йому бракує взаєморозуміння з партнерами, не зовсім знає, як і куди віддати пас. Однак, судячи з його сьогоднішнього руху та дій, можна сказати, що Жерсон – гравець серйозного рівня", – сказав Олександр Хацкевич після матчу проти Шахтаря.

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