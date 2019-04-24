Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував нічию з Шахтарем (0:0) у 25-му турі української Прем'єр-ліги.

"У першому таймі у нашій грі відчувалася скованість і невпевненість, погано виходили в атаку. По перерві виглядали краще, добре увійшов у матч Цітаішвілі. Важко грати без форвардів, немає необхідного руху попереду. Ми півроку без форварда – це складно.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Коли в нас пішла гра, Шахтар почав збивати темп, футболісти валялися на полі. Футбол – боротьба, а рефері своїми свистками вповільнював темп.

Можливо, Фонсека задоволений суддівством, але я – ні. Так, арбітр помилявся в обидві сторони, але помилявся. Як потім грати у Європі? У нас і так швидкості не найвищі, а з такими зупинками взагалі неможливо нічого показати.

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Підтримка на трибунах була хороша, наша гра – теж непогана. На цей момент ми спробувати витиснути максимум. Але є над чим працювати в атаці та обороні.

Стан Вербіча? Він сам попросив заміну. Важкість, проблема зі щиколоткою. Беньямін в останні дні консультувався з лікарем, працював за своїм реабілітологом. Взяв відповідальність вийти на поле, хоча не був повністю здоровим. Відіграв стільки, наскільки вистачило сил.

Заміна Шапаренка? На позиції десятки потрібно більше взаємодіяти з м'ячем, просувати його вперед. Так, Шапаренко багато рухався без м'яча, однак цього було мало. Тому на другий тайм ми поставити туди мобільного Циганкова, гра стала активнішою.

Де Пена виконав те, що він нього вимагалося. Доставляв м'яч вперед, брав гру на себе, постійно був націленим на ворота. Він дивиться вперед і грає вперед. Через центр атакувати не виходило – Шахтар його перекрив. Залишалися фланги, проте простріли без хорошого форварда неефективні. Де Пена віддає хороші флангові передачі, однак нам бракує форварда, який би їх замикав.

Експериментів в останні півроку не буде, скільки можна експериментувати. Давайте забудемо слова "молодий", "перспективний". Якщо ти в першій команді – ти повинен давати результат.

Ми будемо боротися до кінця, спробуємо відіграти 7 очок відставання. Яких ще експериментів ви хочете? U-19 поставити? Ми знаємо, які позиції треба підсилити, влітку будемо над цим працювати", – розповів наставник киян.

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