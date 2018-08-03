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Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

21:40 1144 Читать на русском
Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
Олександр Хацкевич (зліва) / Фото: Футбол 24

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем у 3 турі УПЛ.

"Шахтар мав перевагу у володінні м'ячем, але це не означає перевагу загалом по грі. Ми в другому матчі поспіль проти них добре відпрацювали в захисті, робили акцент на перехід з оборони в атаку.

Динамо – Шахтар – відео гола та огляд матчу

Чи встигнемо відновитися до Славії? Тут більше робота медичного штабу, в тренувальному процесі нічого особливо не зміниться. Це не нова для нас ситуація, в минулому році було те саме.

Три заміни центрхавів? Хотіли покращити комбінаційну гру, додати спокою. Саме з цієї зони надходила основна небезпека, тому потрібно було її освіжити, наситити.

Коли повернеться в основу Піваріч? Ми слідкуємо за його формою та даними медичного штабу. Поки що мене повністю влаштовує гра Миколи Морозюка.

Сьогодні на матч Славії ніхто не їхав. Гра чеської команди та її побудова від матчу до матчу не змінюється, в нас буде відео гри, тому немає нічого страшного, що на матч не поїхала наша людина", – сказав Хацкевич.

Динамо перемогло Шахтар завдяки голу Вербіча

Джерело: Футбол 24
Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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Динамо - Шахтар Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо
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