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Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

19:26 746 Читать на русском
Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу своєї команди над Динамо у 3 турі УПЛ.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Я задоволений результатом. Ми їхали сюди, розраховуючи на перемогу. Команда добре себе показала в усіх аспектах гри. Гравці показували, що хочуть перемогти з перших хвилин. Наприкінці Динамо нас притиснуло, але не врятувало матч. Вони також мали моменти, але менше, ніж у нас. Готуємося до наступної гри.

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Дивно, що Динамо забило з першого моменту. Це непокоїть. У нас було багато шансів, які ми не могли реалізувати. У другому таймі добре себе проявили, правильно відреагували. Особливо добре атакували правим флангом, там Марлос і Соломон креативили. У творчій роботі добре проявила себе вся команда, ми задоволені. Треба так продовжити, але результат має бути таким як сьогодні, а не як у Суперкубку.

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Чи є цей Шахтар вже "моїм"? Я хочу бачити атакувальну команду, яка створює багато моментів. Наша гра в Шахтарі змінюється, сильні фланги, багато кутових і штрафних. Вже зараз помітно, що ми перебудовуємо гру, справедливо претендуємо на титул. Хотілось би кращої реалізації, але ми ще над цим працюємо", – сказав Луїш Каштру після матчу проти Динамо.

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Джерело: Футбол 24
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Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
19:04
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Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо Луїш Каштру Луїш Каштру
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