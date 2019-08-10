Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу своєї команди над Динамо у 3 турі УПЛ.

"Я задоволений результатом. Ми їхали сюди, розраховуючи на перемогу. Команда добре себе показала в усіх аспектах гри. Гравці показували, що хочуть перемогти з перших хвилин. Наприкінці Динамо нас притиснуло, але не врятувало матч. Вони також мали моменти, але менше, ніж у нас. Готуємося до наступної гри.

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Дивно, що Динамо забило з першого моменту. Це непокоїть. У нас було багато шансів, які ми не могли реалізувати. У другому таймі добре себе проявили, правильно відреагували. Особливо добре атакували правим флангом, там Марлос і Соломон креативили. У творчій роботі добре проявила себе вся команда, ми задоволені. Треба так продовжити, але результат має бути таким як сьогодні, а не як у Суперкубку.

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Чи є цей Шахтар вже "моїм"? Я хочу бачити атакувальну команду, яка створює багато моментів. Наша гра в Шахтарі змінюється, сильні фланги, багато кутових і штрафних. Вже зараз помітно, що ми перебудовуємо гру, справедливо претендуємо на титул. Хотілось би кращої реалізації, але ми ще над цим працюємо", – сказав Луїш Каштру після матчу проти Динамо.

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