"Я задоволений грою і результатом. Ми знали, наскільки це важлива гра. У Динамо була перевага в 4 очки у таблиці. Проти нас вийшла дуже складна команда, яка показала всі свої сильні сторони проти Барселони. А ми підходили до матчу після нищівної поразки від Борусії, яка поставила пляму на репутації команди.

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Стартовий склад? Ми ставимо тих футболістів, які є найкращими на цей момент. Це була не ротація. Ми мали достатньо часу, щоб відновитися після Ліги чемпіонів. Сьогоднішній результат не може не радувати. Шахтар продемонстрував дуже хороший футбол", – поділився Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо (3:0) у матчі 9-го туру УПЛ завдяки голам Мораєса, Антоніо та Патріка. "Гірники" набрали 19 очок та залишились другими, кияни з 20 пунктами поки втримують першу позицію.

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