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Динамо – Шахтар: під час матчу в коментаторів каналу "2+2" вкрали мікрофони – курйоз дня

19:01 1549 Читать на русском
Динамо – Шахтар: під час матчу в коментаторів каналу "2+2" вкрали мікрофони – курйоз дня
Динамо – Шахтар / фото: ФК Динамо

Під час поєдинку 3-го туру Прем'єр-ліги 2018/19 Динамо – Шахтар трапився курйозний випадок. У коментаторів телеканалу "2+2" поцупили апаратуру.

Наприкінці поєдинку УПЛ Динамо – Шахтар, який проходив на НСК Олімпійський, була зафіксована курйозна крадіжка. Коментатори телеканалу "2+2", які працювали на матчі, залишились без мікрофонів, повідомляє Strana.ua.

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Також з коментаторської трибуни були поцуплені навушники. В даний час правоохоронці займаються переглядом відео з камер спостереження на стадіоні з метою встановлення правопорушників. Крім того, готуються запити на інші телеканали, які могли зафіксувати момент крадіжки.

До слова, матч коментували Вадим Скічко та екс-гравець збірної України Едуард Цихмейструк. Поєдинок завершився мінімальною перемогою киян з рахунком 1:0.

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Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо футбольні курйози футбольні фанати Канал 2+2 Динамо - Шахтар
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