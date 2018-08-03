toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Динамо – Шахтар: перед матчем на НСК Олімпійський вимкнулись турнікети

20:13 251 Читать на русском
Динамо – Шахтар: перед матчем на НСК Олімпійський вимкнулись турнікети
Динамо – Шахтар: перед матчем на НСК Олімпійський вимкнулись турнікети

На стадіоні НСК Олімпійський вимкнулася система турнікетів перед матчем між Динамо та Шахтарем.

Матч 3 туру УПЛ Динамо – Шахтар розпочався о 19:00, проте не всі вболівальники мали змогу потрапити на стадіон вчасно, повідомляє Sport Arena.

Динамо – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу 3-го туру УПЛ

Справа в тому, що о 18:35 на НСК Олімпійський вимкнулася система турнікетів, що значно затягнуло час потрапляння фанатів на стадіон. Згодом система запрацювала з перебоями, але в 19:00 знову вимкнулася. Цікаво, що стюарди не перевіряли фанатів, тобто після вимкнення турнікетів на стадіон міг потрапити будь-хто без квитка.

Нагадаємо, "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Динамо Динамо НСК Олімпійський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
49
хв
Ворскла
17:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук