toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Шахтар: на матчі очікується 35 тисяч вболівальників

14:50 715 Читать на русском
Динамо – Шахтар: на матчі очікується 35 тисяч вболівальників
Ультрас киян / Футбол 24

Стало відомо, скільки вболівальників завітають на трибуни Олімпійського під час центрального матчу 25-го туру УПЛ.

 

Як стало відомо Dynamomania, на матчі між Динамо та Шахтарем, який зіграють сьогодні на НСК Олімпійський, очікується 35 тисяч вболівальників.

Динамо – Шахтар: де дивитись матч УПЛ

Зазначимо, що фактично у цьому матчі буде вирішуватися доля подальших чемпіонських перегонів у чемпіонаті України. До слова, головна арена країни вміщує трохи більше 70 тисяч любителів футболу.

Стартовий свисток у звітній зустрічі пролунає о 18:30.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар футбольні фанати ультрас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
45
хв
Динамо
18:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук