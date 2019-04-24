Динамо – Шахтар: на матчі очікується 35 тисяч вболівальників

Стало відомо, скільки вболівальників завітають на трибуни Олімпійського під час центрального матчу 25-го туру УПЛ.

Як стало відомо Dynamomania, на матчі між Динамо та Шахтарем, який зіграють сьогодні на НСК Олімпійський, очікується 35 тисяч вболівальників.

Динамо – Шахтар: де дивитись матч УПЛ

Зазначимо, що фактично у цьому матчі буде вирішуватися доля подальших чемпіонських перегонів у чемпіонаті України. До слова, головна арена країни вміщує трохи більше 70 тисяч любителів футболу.

Стартовий свисток у звітній зустрічі пролунає о 18:30.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ