"Переконаний, що буде зовсім інший футбол, ніж в нещодавньому Суперкубку України. Думаю, що динамівці, швидше за все, зіграють другим номером. І не тільки тому, що запам'ятали розгром в Суперкубку, просто контратакувальні дії приносили їм часто дивіденди в поєдинках з "гірниками".

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Тим не менш, на мій погляд, не варто чекати багато голів в цьому матчі. Динамо вже давно має проблеми із завершенням атак у важливих матчах, а на результативність донеччан може вплинути відсутність їхнього травмованого бомбардира Лассіна Траоре. Тому схиляюся до того, що все закінчиться нульовою нічиєю, або з рахунком 1:1", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Нагадаємо, Класичне відбудеться вже сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:30. За підсумками дев'яти турів нинішнього сезону УПЛ "біло-сині" лідирують в турнірній таблиці, маючи 25 очок в активі. "Гірники" розташувались на другій позиції, здобувши 22 пункти.

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