Динамо – Шахтар: Лучі прокоментував суддівство Копієвського в матчі Кубка України

Очільник Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі оцінив дії Віктора Копієвського в матчі 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар.

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар з рахунком 2:1 в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Арбітр поєдинку Віктор Копієвський показав 2 червоні картки – спочатку він вилучив Володимира Шепелєва, а згодом відправив відпочивати Тараса Степаненка.

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"Наша оцінка роботі Копієвського як молодого арбітра, який вперше працював на Класичному – досить позитивна. Я був спостерігачем на цьому матчі, у мене був навушник VAR.

На першій хвилині не було пенальті в епізоді з Циганковим та Ісмаїлі. Вилучення Шепелєва за серйозне ігрове порушення було підтверджено VAR. VAR не втручається в попередження, згідно з протоколом. Однак обидва попередження Степаненкові і червона йому були виправданими.

Арбітр повинен бути, перш за все, дуже збалансованим зі своїм рішенням щодо обох команд. Тому він повинен приймати той же крок як до однієї сторони, так і до іншої. За зрив перспективної атаки Степаненко отримав другу жовту правомірно.

До роботи Копієвського абсолютно немає претензій", – розповів Лучі в ефірі програми "Великий футбол".

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