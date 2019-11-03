toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРІ

Динамо – Шахтар: Лучі прокоментував суддівство Копієвського в матчі Кубка України

22:47 100 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Лучі прокоментував суддівство Копієвського в матчі Кубка України
Динамо – Шахтар: до арбітра мають претензії лише гравці

Очільник Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі оцінив дії Віктора Копієвського в матчі 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар з рахунком 2:1 в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Арбітр поєдинку Віктор Копієвський показав 2 червоні картки – спочатку він вилучив Володимира Шепелєва, а згодом відправив відпочивати Тараса Степаненка.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

"Наша оцінка роботі Копієвського як молодого арбітра, який вперше працював на Класичному – досить позитивна. Я був спостерігачем на цьому матчі, у мене був навушник VAR.

На першій хвилині не було пенальті в епізоді з Циганковим та Ісмаїлі. Вилучення Шепелєва за серйозне ігрове порушення було підтверджено VAR. VAR не втручається в попередження, згідно з протоколом. Однак обидва попередження Степаненкові і червона йому були виправданими.

Арбітр повинен бути, перш за все, дуже збалансованим зі своїм рішенням щодо обох команд. Тому він повинен приймати той же крок як до однієї сторони, так і до іншої. За зрив перспективної атаки Степаненко отримав другу жовту правомірно.

До роботи Копієвського абсолютно немає претензій", – розповів Лучі в ефірі програми "Великий футбол".

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

blog_ava
Кополовець: За перемогу над Динамо Шахтар дав Карпатам такі преміальні, що я купив авто за 70 тисяч доларів
14:58
6890
Теги
Кубок України Арбітри Комітет арбітрів УАФ Лучано Лучі Динамо - Шахтар Віктор Копієвський Шахтар Шахтар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Безус забив красивий гол за Гент
    Бельгія — 20:283505 Безус забив красивий гол за Гент
22
год
:
48
хв
СПАЛ
21:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук