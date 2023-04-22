На гол Тараса Степаненка кияни відповіли влучним ударом Олександра Андрієвського наприкінці гри. 1:1 – Класичне у Києві завершилося миром. Шахтар зберіг лідерство в УПЛ, Динамо не змогло піднятися у топ-3. Після гри Мірча Луческу відповів на питання журналістів.

– Чи задоволені ви сьогоднішнім матчем?

– Так, я задоволений. Це була дуже хороша гра, обидві команди були сконцентровані. Варто відзначити, що в нас сьогодні вийшли на поле 7 вихованців Динамо. Вони провели цей матч на хорошому рівні, попри відсутність досвіду та вік. Це хороший досвід для них.

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До речі, можу сказати, що і в Шахтаря дуже хороша молодь, яка ще декілька років тому грала за Маріуполь. Зараз вони підросли, стали досвідченіші та майстерніші, й сьогодні так само себе непогано проявили, як і молодь Динамо. Це добре, що молоді футболісти Динамо і Шахтаря мають можливість грати на такому рівні.

Мали сьогодні кадрові проблеми. Був невеликий тягар через втрати очок з Інгульцем, Зорею та іншими командами. В цілому я вважаю, що 1:1 – непоганий результат цього матчу. Звичайно, ми пропустили небажаний гол з 35-ти метрів, але зробили камбек і, якщо чесно, могли навіть добитися більшого результату в цьому поєдинку. Однак 1:1 – це також хороший результат.

– Що з тієї установки, яку ви давали перед матчем, не вдалося до кінця виконати вашим підопічним?

– Ми знаємо наших гравців дуже добре, але, на жаль, не можемо повністю розраховувати на всіх. Не програли цей поєдинок – це також є добрим результатом, враховуючи, що в нас грали молоді футболісти. У нас також були моменти щодо фолів проти Динамо, які не можна не відзначити. Чомусь арбітр їх не побачив, або не хотів бачити. Можу згадати момент проти Буяльського, проти Волошина в другому таймі. Ці моменти потрібно було трактувати, як фол, – цитує Луческу Динамоманія.

До слова, цей матч став для 77-річного наставника останнім на найближчий час. Мірча Луческу іде на лікарняний, щоб зробити операцію на нозі. Виконувачем обов'язків головного тренера буде Олександр Шовковський.

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