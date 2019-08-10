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Динамо – Шахтар: Луческу дивиться поєдинок у компанії екс-гравця "гірників"

18:31 431 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Луческу дивиться поєдинок у компанії екс-гравця "гірників"
Мірча Луческу

На матч третього туру УПЛ між Динамо та Шахтарем завітало кілька зіркових особистостей.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу завітав на стадіон задля перегляду матчу третього туру УПЛ між Динамо та "гірниками". Румунський фахівець дивиться поєдинок разом з колишнім гравцем донецької команди – В'ячеславом Шевчуком.

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Раніше румунські та турецькі ЗМІ повідомляли, що колишній наставник "гірників" може замінити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера Динамо, проте Луческу спростував ці чутки.

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Зауважимо, що станом на 65 хвилину гри між Динамо та Шахтарем рахунок 1:2 на користь донечан. Голами відзначились Жуніор Мораєс, Марлос та Жерсон Родрігес.

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Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо Мірча Луческу Мірча Луческу В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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