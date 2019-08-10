Динамо – Шахтар: Луческу дивиться поєдинок у компанії екс-гравця "гірників"

На матч третього туру УПЛ між Динамо та Шахтарем завітало кілька зіркових особистостей.

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу завітав на стадіон задля перегляду матчу третього туру УПЛ між Динамо та "гірниками". Румунський фахівець дивиться поєдинок разом з колишнім гравцем донецької команди – В'ячеславом Шевчуком.

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Раніше румунські та турецькі ЗМІ повідомляли, що колишній наставник "гірників" може замінити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера Динамо, проте Луческу спростував ці чутки.

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Зауважимо, що станом на 65 хвилину гри між Динамо та Шахтарем рахунок 1:2 на користь донечан. Голами відзначились Жуніор Мораєс, Марлос та Жерсон Родрігес.