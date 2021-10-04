"Рівна гра була. У нас були моменти в першому таймі. Суперник у другому таймі виглядав трохи свіжішим. Технічні, швидкі гравці. Напевно, вони трохи більше відпочили. Тому що у наших гравців багато матчів за збірну, накопичується втома.

Але була хороша гра. Були дві команди, які хотіли виграти. Шахтар з однією організацією гри, ми – з іншого. Це була хороша гра рівних суперників. Мені здається, результат показує те, що було на полі.

Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар

Зміни у порівнянні з поєдинком за Суперкубок? Було набагато більше помилок в матчі за Суперкубок, ніж сьогодні. Швидше за все, наші центральні захисники дуже молоді, вони допускають помилки. Сьогодні їх було менше, ніж в Суперкубку.

У Шахтарі дуже швидкі і технічні гравці. Це селекція, яку вони ведуть вже давно на чолі з Ахметовим. Цим гравцям не можна було залишати вільні зони, щоб вони проникали. Ми це старанно робили і нівелювали швидкість і техніку бразильців завдяки хорошій перебудові та перекриванню зон.

Що з Миколенком? Буквально на днях травмувалися і Миколенко, Вербіч отримав вчора на тренуванні удар, і Шепелєв. Ці травми не дозволили їм грати сьогодні. Наскільки серйозно у Миколенка – ми ще не знаємо. Доктор зробить МРТ, вони ухвалять рішення", – наводить слова Луческу Профутбол.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо не змогли виявити переможця у матчі 10-го туру УПЛ, розійшовшись безгольовою нічиєю.

Динамо зупинило Шахтар у гарячій битві туру і зберегло лідерство в УПЛ