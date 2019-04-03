Динамо – Шахтар: квитки надійшли в продаж

Надійшли в продаж квитки на матч 25 туру УПЛ Динамо – Шахтар.

Стартував продаж квитків на матч 25 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем, повідомляє офіційний сайт киян. Ціни стандартні від 50 до 1000 гривень.

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Раніше стало відомо, що поєдинок відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, 7 квітня команди зустрінуться між собою в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

Шахтар очолює турнірну таблицю, набравши 57 очок, Динамо друге з 50 пунктами в активі.

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