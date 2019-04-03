toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Динамо – Шахтар: квитки надійшли в продаж

15:04 259 Читать на русском
Динамо – Шахтар: квитки надійшли в продаж
Динамо – Шахтар / ФК Шахтар

Надійшли в продаж квитки на матч 25 туру УПЛ Динамо – Шахтар.

Стартував продаж квитків на матч 25 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем, повідомляє офіційний сайт киян. Ціни стандартні від 50 до 1000 гривень.

Динамо – Шахтар: стала відома дата та час початку матчу 25 туру УПЛ

Раніше стало відомо, що поєдинок відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, 7 квітня команди зустрінуться між собою в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

Шахтар очолює турнірну таблицю, набравши 57 очок, Динамо друге з 50 пунктами в активі.

Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:307026 Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
1
год
:
21
хв
Олександрія
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук