Динамо – Шахтар: квитки надійшли в продаж

Інтерв’ю — 14:00 1432
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"Заради БАТЕ віддав усі гроші, які заробив в Одесі". Олег Дулуб – про Карпати, допомогу Димінського і прогрес Кравця
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Менді напередодні матчу Манчестер Сіті проти Фулхема гуляв у нічному клубі – Гвардіола прокоментував епізодАнглія — 13:49 1679
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Андріюк назвав одного з організаторів договірного матчу між молодіжними командами Зорі та ДинамоУкраїна — 11:25 2199
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Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:30 7026
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Олександрія – Шахтар: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 3281