Динамо – Шахтар: квитки коштують від 50-ти гривень

Триває продаж квитків на центральний матч 25-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

На гру доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 та 1000 гривень, повідомляє офіційний сайт киян.

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Нагадаємо, що відвідувачі матчів на НСК Олімпійський тепер не мають потреби роздруковувати квитки, придбані в Інтернеті. На стадіоні працюють нові вхідні термінали зі сканерами, які зчитують квитки з екранів мобільних пристроїв – смартфонів, планшетів.

Матч зіграють у середу, 24-го квітня. Початок – о 18:30.

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