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Динамо – Шахтар: Кривцов і ще троє "гірників" пропустили тренування

14:12 436 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Кривцов і ще троє "гірників" пропустили тренування
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Відразу четверо "гірників" пропустили тренування донецького Шахтаря в четвер – оборонці Сергій Кривцов, Іван Ордець, півзахисник Дентінью та форвард Оларенваджу Кайоде.

Донеччани мають кадрові проблеми перед Класичним, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Під час тренування в четвер не займалися у загальній групі Кривцов, Ордець, Дентінью і Кайоде. Раніше прес-служба "гірників" повідомляла про труднощі зі здоров'ям усіх згаданих гравців, окрім Дентінью. У нинішньому сезоні УПЛ він відіграв 14 хвилин у поєдинку 1-го туру проти Десни.

Раніше стало відомо, що Ярослав Ракицький повернувся в загальну групу "гірників" і зможе взяти участь у матчі проти київського Динамо.

Відзначимо, що поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться вже завтра, 3 серпня, на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

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Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Сергій Кривцов Сергій Кривцов Дентінью Дентінью Іван Ордець Іван Ордець
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