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Динамо – Шахтар: Коваленко відновиться до матчу, Степаненко може пропустити поєдинок

11:04 390 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Коваленко відновиться до матчу, Степаненко може пропустити поєдинок
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко встигне відновитись до матчу 25 туру УПЛ проти Динамо, а Тарас Степаненко ризикує пропустити гру.

 

"Думаю, що Коваленко можна відновити. Щодо Степаненка ми тільки зараз оцінимо ситуацію, потрібно пару днів. Поки невідомо", – цитує головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеку офіційний сайт "гірників".

СК Дніпро-1 – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Матч 25 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський. "Гірники" лідирують у турнірній таблиці УПЛ з 63 очками в активі.

Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар
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