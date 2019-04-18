Динамо – Шахтар: Коваленко відновиться до матчу, Степаненко може пропустити поєдинок

Ліга Європи — 08:00 510
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Остання надія Італії та ще 3 зустрічі 1/4 фіналу Ліги Європи: анонс поєдинків
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Ліверпуль розгромив Порту та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 17 квіт 2007
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СК Дніпро-1 – Шахтар: молодь і джокер Фонсеки витягують квиток у фінал Кубка України, новий лідер і гол раз на 2 рокиУкраїна — 17 квіт 14270
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Ювентус – Аякс: перші слова і дії Роналду після фіаско в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 17 квіт 5287
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Кубок України: Інгулець сенсаційно вибив Зорю та став першим фіналістом турніруКубок України — 17 квіт 8998