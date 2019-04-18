Динамо – Шахтар: Коваленко відновиться до матчу, Степаненко може пропустити поєдинок

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко встигне відновитись до матчу 25 туру УПЛ проти Динамо, а Тарас Степаненко ризикує пропустити гру.

"Думаю, що Коваленко можна відновити. Щодо Степаненка ми тільки зараз оцінимо ситуацію, потрібно пару днів. Поки невідомо", – цитує головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеку офіційний сайт "гірників".

СК Дніпро-1 – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Матч 25 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський. "Гірники" лідирують у турнірній таблиці УПЛ з 63 очками в активі.