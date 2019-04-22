Динамо – Шахтар: Коваленко повернувся в загальну групу

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко готується до матчу 24 туру УПЛ проти Динамо в загальній групі.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті, що півзахисник Віктор Коваленко відновився після травми та повернувся в загальну групу.

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Футболіст пропустив матч півфіналу Кубка України проти СК Дніпро-1 (2:0) через травму паху, але головний тренер "гірників" Паулу Фонсека після гри заявив, що гравець встигне відновитись.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.