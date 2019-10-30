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Динамо – Шахтар: Коноплянка зазнав травми

30 жовтня 23:36 479 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Коноплянка зазнав травми
Євген Коноплянка / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка не зміг дограти до кінця поєдинок 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо (1:2).

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

На 73-й хвилині матчу Коноплянка попросив заміну у тренерського штабу.

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30-річний хавбек збірної України покидав поле, тримаючись за пах. Про важкість травми Євгена поки не повідомляється. Варто відзначити, що через 2 тижні на національну команду очікують матчі з Естонією та Сербією, участь Коноплянки в цих поєдинках залишається під питанням.

В підсумку Шахтар поступився Динамо (1:2) та пропустив киян в чвертьфінал Кубка України.

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blog_ava
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України – як це було
30 жовтня
13109
Теги
Кубок України Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Євген Коноплянка Євген Коноплянка Україна Україна
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