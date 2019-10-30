Динамо – Шахтар: Коноплянка зазнав травми

Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка не зміг дограти до кінця поєдинок 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо (1:2).

На 73-й хвилині матчу Коноплянка попросив заміну у тренерського штабу.

Динамо – Шахтар: Попов розбив обличчя Ісмаїлі – моторошне відео інциденту

30-річний хавбек збірної України покидав поле, тримаючись за пах. Про важкість травми Євгена поки не повідомляється. Варто відзначити, що через 2 тижні на національну команду очікують матчі з Естонією та Сербією, участь Коноплянки в цих поєдинках залишається під питанням.

В підсумку Шахтар поступився Динамо (1:2) та пропустив киян в чвертьфінал Кубка України.

Динамо дотиснуло Шахтар в овертаймі Кубка України – гол чемпіона світу вивів у чвертьфінал