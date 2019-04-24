Динамо – Шахтар: команди визначилися з кольорами форм на матч УПЛ

Стало відомо, у формах якого кольору команди вийдуть на поле НСК Олімпійський.

Сьогодні вранці на стадіоні відбулася нарада з організаційних питань. Серед іншого, було затверджено, у яких формах зіграють команди. Динамо зіграє матч у білих футболках, синіх шортах та білих гетрах (голкіпер – у світло-зеленому), Шахтар – у смугастих помаранчево-чорних футболках, чорних шортах і гетрах (воротар – у червоному).

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Вболівальників обох команд закликають завчасно прийти на трибуни Олімпійського, аби уникнути черг. Ворота стадіона відчиняться за дві години до матчу – о 16:30, повідомляє прес-служба Динамо.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у сьогодні, 24 квітня, на головній арені України.

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