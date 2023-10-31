Головний тренер "гірників" Маріно Пушіч пояснив, чому Тарас Степаненко пропускав кубкову зустріч з Вікторією (3:0).

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"У Степаненка незначна травма після минулого тренування, але нічого особливого. Він добре почувається і, найімовірніше, вже за кілька днів повернеться до тренувань. Можливо, побачимо його в складі на наступну гру", – розповів Пушіч у коментарі прес-службі Шахтаря.

У Степаненка залишається обмаль часу, оскільки вже 3 листопада "гірники" зіграють проти Динамо в рамках 13-го туру УПЛ.

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