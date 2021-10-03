Двобій між Динамо та Шахтарем у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги викликав чималий ажіотаж серед уболівальників

Переглянути протистояння двох грандів українського футболу прийшли 28 073 уболівальники.

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Зауважимо, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, в Україні дозволено заповнювати арени на 1/2 від загальної кількості місць, тож НСК Олімпійський міг прийняти близько 35 тисяч уболівальників.

До слова, Класичне стартувало о 19:30. Перед стартом гри Динамо мало 3-очковий відрив від "гірників" у боротьбі за перше місце в УПЛ.

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