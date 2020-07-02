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Динамо – Шахтар: кияни зіткнулись з кадровою катастрофою у захисті

2 липня 22:30 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: кияни зіткнулись з кадровою катастрофою у захисті
Артем Шабанов / ФК Динамо Київ

Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко розповів про підготовку команди до Класичного.

 

"Матч у Чернігові став для нас великим розчаруванням. Поразка у будь-якій грі – дуже неприємна, а в даній ситуації, коли ми боремося за друге місце, – неприємна двічі. Такий результат нас дуже розчарував. Попереду у нас складний ігровий тиждень, маса вирішальних матчів. Тому ми, звісно, намагаємося підійти до них у нормальному психологічному стані. На жаль, травми та відсторонення гравців вносять свої корективи у підготовку команди.

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У нас немає великого вибору. Буде ще завтрашнє тренування, за підсумками якого головний тренер прийме рішення. Зараз ми переглядаємо різні альтернативи. Повторюся, що ми сильно постраждали в захисній лінії – три основні захисники не зможуть прийняти участь у матчі з Шахтарем. Перебір карток у Шабанова. Миколенко, скоріш за все, не зіграє. Попов стовідсотково пропустить матч. Щодо решти – подивимося. Лік часу іде на години: подивимося, чи вдасться нам залучити ще когось перед грою з Шахтарем", – цитує Євтушенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться 4 липня на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар Денис Денис Попов Віталій Віталій Миколенко Вадим Вадим Євтушенко Артем Артем Шабанов
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